Gazprom称对中国的天然气供应合同预计今年底生效

路透莫斯科4月9日 -俄罗斯天然气巨擘Gazprom(GAZP.MM)周三称，与中国协商天然气购买价格的谈判取得进展，预计供应合同将在2014年底生效。

包括Gazprom执行长Alexei Miller在内的俄罗斯代表团目前在中国就该交易进行谈判。

Gazprom在声明中称，有关天然气价格的谈判取得进展。公司希望与中国在5月签署协议。(完)

(编译 白云; 审校 田建华)

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