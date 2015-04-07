俄气称东线管道向中国输送天然气的时间不会推迟

路透莫斯科4月6日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)的发言人周一表示，俄罗斯天然气将按照计划从2019年开始向中国进行输送，不过输送管线建设要等到2022年才能全部完工。

俄气上周曾表示，大型“西伯利亚力量”管道工程建设要到2022年才能完成，比预定计划推迟三年，公司当时没有给出有关输气的具体细节。建设该管道旨在将天然气从东西伯利亚新气田输送到中国。

此前据直接了解俄气计划的三名消息人士对路透表示，俄罗斯可能推迟“西伯利亚力量”项目的完工时间，直到俄罗斯建好另外一个西线项目，即从现有气田向中国西部输气的“阿尔泰”管道。

“天然气将从2019年开始向中国输送。管道将在2022年全部建成，届时所有的输气泵站也都将竣工。该管线的输送能力将逐步提升至最高水平。”俄气发言人Sergei Kupriyanov说道。

去年9月，俄罗斯总统普京参加了“西伯利亚力量”的开工仪式。普京对于能源项目非常重视，因为油气销售占到俄罗斯预算收入的约一半。

Kupriyanov表示，“西伯利亚力量”最初在2019年将输送50亿立方米的天然气，最终输送能力将达380亿立方米。该项目总成本估算为8,000亿卢布（144亿美元）。

俄罗斯还在积极推进通过西线“阿尔泰”管道向中国每年出售300亿立方米天然气的计划。莫斯科希望在今年晚些时候与北京方面敲定该协议。（完）

(编译 高琦 审校 郑茵)

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