Gazprom今年可能仍无法签署对华天然气协议

沙特阿美正式委任摩根大通和汇丰等作为IPO顾问--消息
路透伦敦3月30日 - 多位消息人士告诉路透，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经正式委任摩根大通、摩根士丹利和汇丰控股作为其首次公开发行(IPO)的国际财务顾问。这次IPO预计将成为全球规模最大的股票发行。
路透莫斯科11月25日 -俄罗斯一名高官周一暗示，经过数年艰苦的谈判，俄罗斯Gazprom(GAZP.MM)今年可能仍无法与中国签署天然气合同，再次错过自己设定的最后期限。
Gazprom计划每年通过待建的管道向中国供应380亿立方米天然气，相当于其对欧洲出口的四分之一。对华出口最初将利用Gazprom在西伯利亚的现有气田。
9月，Gazprom与中石油在供应量、起始供应日期、支付以及“照付不议”修订条款等基本条件上达成共识，但是在价格方面仍存在分歧。双方计划今年达成最终协议。
当被问及是否能够在年底前达成协议时，俄罗斯能源部长AlexanderNovak在周一的记者会上表示：“我仍然乐观。但我认为，如果12月不成，他们将会在未来最短的时间内达成协议。”
熟悉谈判的一位消息人士也表示，存在今年无法签约的风险。Gazprom发言人拒绝予以置评。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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