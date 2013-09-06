Gazprom与中石油终签署天然气供应协议

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透俄罗斯圣彼得堡9月5日 - 路透记者在签约仪式上报导，俄罗斯最大的天然气生产商Gazprom(GAZP.MM)与中国石油天然气集团公司周四签署了期盼已久的天然气出口合同。
该协议由两家公司负责人签署，俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平亦到场，协议包括了供应的基本条款。
2006年Gazprom曾与中方签署了谅解备忘录，每年通过两条路线向中国输送最多680亿立方米天然气，但达成协议的磋商屡遭拖延。(完)
(编译 石冠兰 审校 张若琪)
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