Gazprom与中石油终签署天然气供应协议

路透俄罗斯圣彼得堡9月5日 - 路透记者在签约仪式上报导，俄罗斯最大的天然气生产商Gazprom(GAZP.MM)与中国石油天然气集团公司周四签署了期盼已久的天然气出口合同。

该协议由两家公司负责人签署，俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平亦到场，协议包括了供应的基本条款。

2006年Gazprom曾与中方签署了谅解备忘录，每年通过两条路线向中国输送最多680亿立方米天然气，但达成协议的磋商屡遭拖延。(完)

(编译 石冠兰 审校 张若琪)

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