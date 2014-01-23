Gazprom希望5月与中国签天然气协议

路透莫斯科/伦敦1月22日 -俄罗斯天然气巨头Gazprom(GAZP.MM)周三建议今年5月与中国签署天然气出口协议。业内消息人士表示该公司可能给出更低的价格，以换取数以10亿美元计的预付款。

有关俄罗斯向中国出口天然气的谈判已经持续了好几年，双方在价格问题上不能达成一致。这家俄罗斯国有企业担心，如果与中国达成协议，将影响其现有的对欧洲供应合同。

Gazprom希望在今年5月普京总统访华时签署协议，其首席执行官Alexei Miller在与中国石油天然气集团公司(CNPC)董事长周吉平会谈时提出了这个想法。

“双方都希望成功完成谈判，并尽早签署协议，”Gazprom在声明中称，并表示协议今年应能生效。

一位接近Gazprom的消息人士称，价格条款仍未谈拢。

俄罗斯国有石油公司Rosneft(ROSN.MM)已经创下先例，去年底一次性收到中国至少120亿美元的石油出口预付款。

“中国坚决要求较低的天然气价格。但他们似乎非常乐于探讨有关预付款的想法。他们曾与Rosneft多次进行预付尝试，效果不错，”一名银行业资深消息人士称。

据业内消息人士透露，受贪腐案拖累，与中国石油天然气集团公司有关的重要交易均暂停。

但Gazprom希望达成协议，从2018年起每年通过管道出口380亿立方米天然气到中国。这是其目前对欧洲市场出口量的四分之一。欧洲是Gazprom的主要出口市场，该公司总营收中的一大半都来自这个市场。

普京希望俄罗斯能源出口变得多元化，增加对亚洲出口，降低对欧洲的依赖。若达成上述战略性协议，将是一项里程碑事件。Gazprom目前在欧洲面临一项反垄断调查。

**价格是关键**

Gazprom去年出口欧洲的天然气均价为每百万英热单位10.60美元。按照俄罗斯的定价习惯，这相当于每1,000立方米380美元。

业内消息人士称，Gazprom希望出口中国的天然气价格能达到每百万英热单位10-11美元。据称中国从土库曼斯坦进口天然气的价格为每百万英热单位9美元。

“Gazprom愿意将中国支付预付款的价格定在350美元(每百万英热单位9.80美元)。目前我无法断言预付款可能有多少。”一名接近谈判的消息人士说。

Gazprom周四公布第三季财报并召开电话会议，可能会透露更多谈判进展。

中国国家主席习近平2月7日出席索契冬奥会开幕式访俄时，将就天然气举行进一步磋商。

CNPC子公司中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)一名高管称，中国访俄代表团中将有CNPC高管。

由于事涉敏感，这名官员不愿具名。对已讨论的预付款议题他不知情。(完)

(编译 李春喜/许娜/张若琪 审校 张涛)

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