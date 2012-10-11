普京会见伊拉克总理 望其支持俄在伊能源投资

特朗普预算计划拟提高美国国防开支 缩减国务院等支出--官员
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。
路透俄罗斯新奥加廖沃10月10日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总统普京周三向伊拉克总理马利基表示，希望他支持俄罗斯在伊拉克的能源投资。
俄罗斯天然气出口商Gazprom(GAZP.MM)旗下的石油企业Gazprom Neft(SIBN.MM)正试图在伊拉克处於半自治状态的库尔德斯坦地区立足。
针对此前关於Gazprom Neft冻结了在库尔德斯坦项目的报导，公司内部消息人士以及库尔德斯坦发言人称，Gazprom Neft仍然对该地区石油感兴趣。
普京在他位於莫斯科附近的官邸与马利基进行了会晤，他表示，俄罗斯应加强在伊拉克这一石油输出国组织（OPEC）成员国的能源开采业务。普京一直强烈反对2003年以美国为首对伊拉克的入侵。
“我们的企业正加强他们在伊拉克的活动，这包括我们所有的大型能源公司，”普京称。“我希望他们的工作能逐步推进，我们也非常希望得到总理先生您的支持。”
在获得涉足伊拉克石油的许可後，俄罗斯第二大原油生产商--Lukoil(LKOH.MM)正开发西古尔纳(West Qurna)油田的一个项目，而中型油企Bashneft(BANE.MM)也与英国石油公司Premier Oil(PMO.L)合作在伊拉克开采油田。
周二晚，《国际石油日报》（International Oil Daily）援引伊拉克石油部长鲁阿比（Abdul-Kareem Luaibi）的说法称，伊拉克政府收到Gazprom的一份信函，信函称该公司已冻结其与库尔德斯坦的合同。
包括艾克森美孚(XOM.N)在内的一些国际油企在库尔德斯坦开采油气的计划激怒了伊拉克中央政府，後者称这些交易非法。
库尔德斯坦地区政府发言人称，Gazprom Neft周三表示，仍将致力於维护在库尔德斯坦的合同。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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