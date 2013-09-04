Gazprom推迟通往中国的输气管道建设--报道

路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯报纸《Vedomosti》周三报道称，因中俄未能就天然气定价达成共识，俄罗斯国有天然气生产商Gazprom(GAZP.MM)已经将通往中国的一条输气管道建设推迟到明年。

推迟令普京感到尴尬，他曾要求俄罗斯企业在亚洲能源市场进行扩张。 土库曼斯坦此前同意增加对中国的天然气供应。

推迟也对Gazprom构成冲击，该公司数年来一直在进行有关向中国供应天然气的谈判。

俄罗斯天然气主要销往欧洲，而中国被视为俄罗斯天然气的主要市场。俄罗斯试图减少销往欧洲的天然气量，因欧洲资金匮乏，Gazprom占欧洲天然气需求的四分之一。欧洲也在寻找其他供应渠道，以降低对俄罗斯能源的依赖。

报道指出，该输气管道将于2014年第一季度开工，而非今年11月。该管道料耗资380亿美元，设计为向俄罗斯太平洋海岸运输天然气，供应给符拉迪沃斯托克（海参崴）一个新的液化工厂。

Gazprom发言人拒绝予以置评。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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