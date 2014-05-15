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国际财经 | 2014年 5月 15日 星期四 16:00 BJT

俄天然气业巨头Gazprom计划7月在新加坡上市--报道

路透莫斯科5月15日 -国际文传电讯社(Interfax)周四报导引述公司消息人士谈话指出，俄罗斯天然气生产巨擘Gazprom(GAZP.MM)计画7月在新加坡证交所上市。

报导指出，国营的Gazprom正与新加坡证交所洽谈，并准备相关文件。目前无法取得Gazprom的评论。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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