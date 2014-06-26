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中国财经 | 2014年 6月 26日 星期四 17:29 BJT

Gazprom财务长称向中国出售天然气时拟用人民币结算

路透莫斯科6月26日 - 俄罗斯最大天然气公司Gazprom (GAZP.MM)财务长Andrei Kruglov称，该公司准备在向中国销售天然气时使用人民币结算。

Gazprom已同意从2018年起，通过管道每年向中国出口380亿立方米天然气。该项合同金额达到4,000亿美元。

“我们准备使用人民币结算，这很正常，”Kruglov称。(完)

(编译 王洋; 审校 艾茂林)

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