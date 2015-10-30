专访：英国若退出欧盟 评级可能遭降多达两级--标准普尔

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月29日 - 债信评级机构标准普尔周四对路透表示，英国若是退出欧盟，其信用评级可能被调降多达两个级距。
标普首席主权评级长Moritz Kraemer在接受路透专访时表示，若是投票结果赞成英国退出欧盟，可能导致英国评级被调降一级；而如果英国和欧盟关系严重恶化，评级甚至可能降两级。
英国人赞成留在欧盟的支持率已大幅下降，随着难民潮涌入欧洲，许多选民倾向于在2017年底公投前选择退出欧盟。
标普自1978年以来即维持英国AAA的债信评级，但今年6月将评级展望降为负面，指称有所谓“英国退出欧盟”的风险。
“如果我们认为中期内英国可能离开欧盟，那么降级幅度可能大于一级，这要视情况而定，比如预期中英国与欧盟的未来关系，”Kraemer说。
本月稍早一项民调显示，有39%的英国人赞成退欧，支持率为2012年以来最高，6月时的支持率为27%。
英国退欧之后苏格兰是否仍将留在英国也将是个问题。苏格兰政府已表示，英国退欧可能引发苏格兰再度举行独立公投。
“退出欧盟是一回事，但如果国家更进一步分裂，那就会更加复杂且麻烦重重了。”(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。