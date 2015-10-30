专访：英国若退出欧盟 评级可能遭降多达两级--标准普尔

路透伦敦10月29日 - 债信评级机构标准普尔周四对路透表示，英国若是退出欧盟，其信用评级可能被调降多达两个级距。

标普首席主权评级长Moritz Kraemer在接受路透专访时表示，若是投票结果赞成英国退出欧盟，可能导致英国评级被调降一级；而如果英国和欧盟关系严重恶化，评级甚至可能降两级。

英国人赞成留在欧盟的支持率已大幅下降，随着难民潮涌入欧洲，许多选民倾向于在2017年底公投前选择退出欧盟。

标普自1978年以来即维持英国AAA的债信评级，但今年6月将评级展望降为负面，指称有所谓“英国退出欧盟”的风险。

“如果我们认为中期内英国可能离开欧盟，那么降级幅度可能大于一级，这要视情况而定，比如预期中英国与欧盟的未来关系，”Kraemer说。

本月稍早一项民调显示，有39%的英国人赞成退欧，支持率为2012年以来最高，6月时的支持率为27%。

英国退欧之后苏格兰是否仍将留在英国也将是个问题。苏格兰政府已表示，英国退欧可能引发苏格兰再度举行独立公投。

“退出欧盟是一回事，但如果国家更进一步分裂，那就会更加复杂且麻烦重重了。”(完)