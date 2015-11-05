俄议员称英国决定停止从沙姆沙伊赫飞往英国的航班出于政治原因--俄新社

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科11月5日 - 俄罗斯新闻社报道称，俄罗斯上议院联邦委员会资深议员Konstantin Kosachev周四表示，英国决定停止从埃及沙姆沙伊赫飞往英国的航班是由于英国反对俄罗斯在叙利亚的行动。
“存在对俄罗斯在叙利亚行动的地缘政治反对因素，”Kosachev在被问及英国的决定时说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。