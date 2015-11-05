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时事要闻 | 2015年 11月 5日 星期四 16:53 BJT

俄议员称英国决定停止从沙姆沙伊赫飞往英国的航班出于政治原因--俄新社

路透莫斯科11月5日 - 俄罗斯新闻社报道称，俄罗斯上议院联邦委员会资深议员Konstantin Kosachev周四表示，英国决定停止从埃及沙姆沙伊赫飞往英国的航班是由于英国反对俄罗斯在叙利亚的行动。

“存在对俄罗斯在叙利亚行动的地缘政治反对因素，”Kosachev在被问及英国的决定时说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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