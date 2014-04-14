英国大使称数万装备精良的俄军集结在乌边境附近

路透联合国4月13日 -英国驻联合国大使周日表示，除了近期派往克里米亚的2.5万名部队外，俄罗斯在乌克兰边境已集结数以万计装备精良的军队。

“卫星图像显示邻近乌克兰边境有3.5-4万名俄罗斯军队，配备战斗机、坦克车、大炮及后勤支援单位，”英国大使MarkLyall Grant 表示。

“这是除俄罗斯非法驻扎克里米亚2.5万名军人之外的军队，”LyallGrant在联合国安全理事会的紧急会议上发言表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 龚芳)

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