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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 27日 星期一 10:01 BJT

英国希望就阿桑奇问题与厄瓜多尔重启谈判

英国周日表示，仍寻求就维基解密创始人阿桑奇进入厄瓜多尔驻英国大使馆一事达成外交解决方案。厄瓜多尔总统科雷亚周六表示，英国已经撤销进入使馆逮捕阿桑奇的威胁，他认为这起“不幸的事件”目前已结束。

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