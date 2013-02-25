英国主权评级遭下调 财政大臣面临修正节支路线压力

路透伦敦2月24日 - 英国财政大臣欧思邦表示,他不会在缩减财政支出上有所退缩,尽管丧失Aaa信贷评级加剧了调整路线压力,且英国两年后将举行选举.

穆迪周五下调了英国的Aaa主权信用评级,这是英国首次遭到主要评级机构降级.穆迪称,英国经济数年内可能愈发低迷,且2016年之前债务还会继续增长.

从经济角度,评级下调一个级距将影响有限--多数欧洲国家、日本以及美国都已遭到相同对待,且英国目前仍能以历史低位的利率融资.

但评等降级在政治上对欧思邦十分不利.他自2010年的选举以来就反复承诺保护英国的Aaa评级.这次降级将使欧思邦可能遭到反对人士攻击,指称欧思邦未能达成经济增长,恐将造成首相卡梅伦未来选战吞败.

欧思邦周日说,穆迪的降级举动表明,他聚焦于恢复英国财政稳健的做法是正确的,这是恢复经济增长的唯一途径.

"这周末我们得到了有关英国经济现状的一个严酷提醒.英国存在多年以来积累起来的债务问题,必需加以解决."欧思邦在太阳报的专栏中写道.

"如果不解决,利率将会大涨,民众的房屋将被收回,许多企业将破产.如果你对此有怀疑,只需看看现在深陷衰退的欧洲国家就知道了."

对投资者而言,评级下调凸显了英国的窘境:债务高企而且经济停滞,债券收益率能保持低位,主要是得益于英国央行大量购债.英国央行已成为英国公债的最大投资人.

一家大型投资公司的高层表示,评级下调一定程度上是政府自己造成的,政府在节支措施上拥有放松的空间.

英国一名财政部官员指出,穆迪赋予英国评级的展望为稳定,意味着未来12到18个月进一步下调评级的机率非常小.美国与法国的评级被下调时,评级展望仍维持负面.

但2015年大选之前,英国经济能否实现足够有力且持久的复苏,以赢得选民肯定,这点还远远不能确定.(完)

(编译 隋芬; 审校 蔡美珍)

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