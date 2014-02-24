欧思邦：英国愿通过IMF和欧盟向乌克兰提供援助

路透新加坡2月24日 -英国财政大臣欧思邦周一表示，英国准备通过国际货币基金组织(IMF)和欧盟设计的方案向乌克兰提供援助。

”乌克兰人民展现出把国家带入未来、以及和欧洲加强联系的意愿，我认为我们不应该排斥这个意愿，我们应当欢迎，“他在新加坡对记者表示。

”我们应当准备通过IMF等组织向乌克兰提供经济援助，当然许多援助将以贷款及类似的形式提供，不过乌克兰经济也有很好的投资机会。“

乌克兰的临时领导层周日承诺，将把国家带回到与欧洲融合的路线上。此前该国亲俄派总统亚努科维奇被免职。

欧盟外交事务负责人阿斯顿周一将前往乌克兰，预计她将探讨支撑经济的措施。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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