焦点：英国渣打上半年业绩不佳 宣布派息减半并有可能增资

路透伦敦8月5日 - 英国渣打(STAN.L)决定将派息减半，并称如有必要准备增资，首席行政总裁温拓思(Bill Winters)也拿出振兴方案。此前该银行利润大幅下滑，暴露出问题的严重性。

渣打上半年税前利润锐减44%，因在印度以及对大宗商品企业贷款的损失大幅增加，至关重要的亚洲市场成长也放慢。

温拓思曾是摩根大通(JPM.N)投资银行部门主管，他于今年6月接替冼伯德执掌渣打。对于以往的策略失误，他并没有讳言。

“今天的业绩显然说明，银行面临一些真正的挑战。以往我们注重成长，不太关注风险控制和回报，又碰巧赶上新兴市场成长放缓，”温拓思对记者表示。

“无论是在成本、人员还是策略问题上，我们的决策也太慢了，”他说。

渣打曾经历过三年困难时期，因在很多重要新兴市场表现疲软，以及因行为不当遭到美国当局罚款，而且与大股东的关系紧张。

渣打将上半年股息下调一半至每股0.144美元，并表示全年股息也有减半的打算。

这将可帮助渣打在2015年省下约10亿美元左右，降低大规模供股的必要性。分析师称温拓思其实可能选择在今年稍晚折价售股，筹资最多40亿美元。

很多分析师此前称，温拓思需要筹资至少50亿美元，来提高该行资本储备及开启复苏。

“我们认为(减少派息)是非常好的举措，可把未来数月增资50亿美元的机率降到最小，”Bernstein分析师Chirantan Barua称。

周三1210 GMT，渣打股价上涨4.3%至9.934英镑，终场收涨0.22%至9.544英镑。今年该股上涨3%，落后于欧洲银行股整体18%的涨势。

尽管获利状况不佳，但下调股息和削减资产帮助渣打改善了核心资本充足率，6月底该比率从年初的10.7%升至11.5%。这使得核心资本充足率提前六个月达到11-12%的目标区间。

温拓思表示，若有必要将寻求投资者投入更多现金。“如果我们定论该银行需要资本，我们将寻求股东帮助，”他说。

**坏账增加**

温拓思称，他正在评估该行资本状况是否足以应对不断增加的坏账、疲弱的获利前景以及英国央行今年稍晚对其亚洲贷款进行的“压力测试”。

他称将在年底时提出计划。“届时我们将就是否需要补充资本作出决定，”他说。

上半年坏账损失较上年同期大增15%至16.5亿美元，其中包括2013年前发放的少量贷款减记2.63亿美元。

该行未具体说明减记详情，但其中有可能包括向印尼煤炭开采公司Borneo Lumbung Energi & Metal (BORN.JK)提供的一笔10亿美元的贷款。根据该采矿商账户的详细信息，渣打一直在试图重组此项贷款，以便顺利收回。

“很显然做决定时犯了错误，这些错误本应在我们在风险框架之外，而且我们一直欠缺定价纪律，”Winters称。

该行还因为旗下私人银行部门被控欺诈减记9,000万美元。该行称相关调查正在进行中，仅涉及单笔贷款，但拒绝透露更多详情。

Winters已经重组高管团队与架构，并于周三任命一位新的风险主管。

他表示，提高股本回报率将是他的首要任务，10%将是“最低可接受水平”。该行上半年的股本回报率仅为5.4%。

该行称，自年初以来已经裁员4,000人，略高于员工总数的4%，这是其简化运作降低成本计划的一部分，并表示还将进一步裁员。该行计划到2018年底实现成本节省18亿美元。

该行称，今年前六个月税前利润从上年同期的32.7亿美元降至18.2亿美元，而营业利润较上年同期下降8%。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/王兴亚/刘秀红；审校 李婷仪/杜明霞/李爽)

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