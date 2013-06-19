英国财政大臣将公布莱斯银行和RBS的命运

* 财政大臣奥斯本将公布关于莱斯银行集团和苏格兰皇家银行的详细计划

* 金恩最后一次以英国央行总裁身份讲话

路透伦敦6月19日 - 英国两家政府控股银行的命运周三将变得更加清晰，财政大臣奥斯本周三可能会拉开出售这两家银行的政府持股的帷幕。

奥斯本今晚将对金融家们发表一年一度的讲话，尽管届时他会表示英国经济及其银行业的前景将好转，但近来出现的问题仍让人记忆犹新。

一个深具影响力的立法者小组周三呼吁出台新的法规，来降低惩处银行家的难度。英国央行总裁金恩也将与奥斯本一道发表讲话。

此外，虽然英国经济复苏势头看似强于几个月前，但仍然乏力，且极易受全球经济放缓拖累。能够更好地扶持企业投资的银行业，将惠及经济复苏。

在全球金融危机最严重之际，英国上届工党政府曾于2008年向苏格兰皇家银行(RBS.L)和莱斯银行集团(LLOY.L)注入了660亿英镑(1,030亿美元)的公共资金，帮助他们避免破产。

由保守党领导的政府曾承诺恢复这两家银行的民营性质，但并没有确定时间。周三晚些时候，奥斯本在伦敦市长官邸发表演讲时，应会有新的表态。

奥斯本周二接受电台采访时称，他将在演讲中明确宣布“打算在苏格兰皇家银行和莱斯银行集团采取什么措施。”

但他在具体行动时机问题上留下了很大的回旋余地，称售股的确切时间将依据市况而定。

政府持有苏格兰皇家银行81%股权和莱斯银行集团39%股权。如果在2015年5月下次全国大选前出售其中的一部分，可能会支撑保守党已改善英国经济的论点。

莱斯银行集团的问题较好解决。目前其股价接近于公众可以收回先前挹注资金的水准。

业内和政界消息人士对路透表示，最可能的选项是向金融机构分阶段出售股权。今年可能出售莱斯银行集团的10%股权。

**苏格兰皇家银行前途未卜**

苏格兰皇家银行(RBS)执行长Stephen Hester上周离职后，该行的未来变得不那么明朗。

尽管英国首相卡梅伦上个月称，对RBS股价下跌“的看法持开放态度”，但该行股价仍远低于能让政府收支平衡的水平，纳税人现在还蒙受损失。

工党的财政事务发言人Ed Balls称，对RBS的处理有可能变成出于选举目的而低价出售的情况。

英国议会银行准则委员会(Parliamentary Commission on Banking Standards)也称，奥斯本应立即考虑处理RBS的替代方案。

一些委员曾建议把RBS的有毒贷款剥离到“坏账银行”，剩下的“优质银行”能更好地向英国企业和家庭放贷。

金恩在周三晚间将在月底卸任之前发表最后一次讲话。

经济分析师称，金恩的讲话可能会聚焦于加强银行监管的必要性，而不会像去年那样宣布支持经济的新计划。(完)

(编译 梁睿雪/兰秀娟/王丽鑫； 审校 杜明霞/张涛)

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