英国将对银行业展开调查 巴克莱新掌门被首先传唤

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透伦敦9月6日电---陷入困境的英国银行巴克莱(BARC.L)即将上任的董事长David Walker下周将成为首名被英国议会传唤的证人,届时议员们将对银行业标准和文化进行问询.
议会银行标准委员会周四表示,将於9月12日召开第一场听证会,巴克莱本月新加入董事会并将於11月接任银行董事长一职的David Walker将出席.
委员会表示Walker不会以即将上任的董事长身份出席,而是以2009年11月公布的银行及其它金融实体的企业管理报告作者现身.
政府面临压力对银行业进行审查,随後展开质询,此前巴克莱因操控利率遭罚款.不当销售保险等其它丑闻同样撼动了市场对这个行业的信任.
未来三个月中,委员会料将召见各大银行高层、消费者团体和其它利益团体,意在12月18日前制定出立法提案.
委员会由上下两院议员组成.
委员会由Andrew Tyrie领头,他同时也是英国议会财政委员会主席.(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
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