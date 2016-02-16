《焦点》英国银行业压力令从业者心理健康面临威胁

《全球汇市》美元守住多数涨幅，此前因叶伦暗示加速升息大涨
路透伦敦1月19日 - 美元周四守住兑多数主要货币的涨幅，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示，美国今年可能快速加息。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月14日 - 工作保障下降、工作量增加、监管巨变以及银行业在公众心目中糟糕的形象正在冲击英国银行业从业者的心理健康防线。
保险数据显示，全球金融危机发生的八年之后，银行业的压力促使其通过购买保险来防范员工请病假对营收的影响。
“金融危机以来，问题已经上升到新的高度……在职者也面临冲击，”Willis Towers Watson金融机构集团风险和监管策略总监Jagdev Kenth说道。
“大多数人与丑闻没有任何关系。他们要工作更长时间，承担两到三个人的工作，压力更大。肯定要付出代价。”
银行业曾一度是受人尊敬、高收入和终身就业的避风港，但在监管机构的要求下，正经历快速的文化和结构性变革。
该行业面临更严格的资本规定、高昂的违规罚款并关闭风险较高的业务活动，这迫使其进行裁员。
路透数据显示，去年6月以来，欧洲10大银行已经合计裁员13万人。
这种压力甚至影响到银行业高层。2011年，Lloyds首席执行官Antonio Horta-Osorio因失眠和疲劳休假两个月。
两年后，时任巴克莱合规负责人的Hector Sants因压力休假，随后辞职。
随着全球衰退的风险上升，投资者希望银行进一步缩小规模。Unite工会在9-12月间的调查显示，近四分之三的银行雇员承认工作上有压力，表现为焦虑、失眠、头痛和抑郁。
约85%的受访者表示去年曾经历过无偿加班。受访者主要来自Lloyds Banking Group 、苏格兰皇家银行 、汇丰 和TSB 的零售银行和后台部门。
Lloyds、苏皇和TSB将置评请求转给英国银行业者协会，后者代表所有Unite调查覆盖的银行。
约三分之二的受访者提到了工作量增加，约五分之一的受访者抱怨业绩压力。72%的受访者称考虑辞职。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月19日 - 美元周四守住兑多数主要货币的涨幅，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示，美国今年可能快速加息。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，