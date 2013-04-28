英国计划发行丘吉尔头像5英镑纸币

英国计划发行印有前首相温斯顿·丘吉尔头像的纸币，纸币上还将印有其名言“我能奉献给你们的，只有热血、辛劳、眼泪和汗水”。英国央行总裁金恩周五前往丘吉尔故居，宣布丘吉尔头像将印在新版5英镑纸币上的计划。以前丘吉尔头像曾出现在1960年代的5先令硬币上。路透