独家：英国银行业监管者考虑对外国银行进行压力测试--消息人士

路透华盛顿/伦敦3月17日 - 银行与产业消息人士表示，英国监管机构可能首次要求外国银行旗下英国部门提交年度体检报告。这可能让英国的监管政策与美国联邦储备委员会(美联储/FED)接轨。

消息人士表示，英国审慎监管局(PRA)最近开始要求外国银行提交数据。这可能是迈向压力测试的第一步。这种测试用于评估银行是否拥有充足的资本来抵御假设中的经济危机。

其中一名消息人士称，美国银行业者旗下的英国部门被要求提供更多数据，以便监管者更好地了解市场风险，但这并不一定意味着近期就要求进行正式的压力测试。

英国审慎监管局的考虑，凸显全球各地监管机构正在加强审查在本国经营的外资银行，以确保他们足够强壮，在母公司陷入困境的时候能够独自求生。

PRA的行动可能给银行业者带来额外的难题。银行经常需要在多个司法管辖地接受不透明的测试，导致投资者对其体质情况不是非常清楚。

PRA曾说过，今年将发出征求意见书，研究如何在2016年开始压力测试计划，但其拒绝给出更多细节。它表示，2015年将检查去年接受压力测试的那八家英国银行和房屋融资协会。

这八家机构去年全都通过了压力测试。在英国进行测试的同时，欧洲也对130家主要银行进行了更广泛的测试。

PRA曾经警告其压力测试可能变得更加严厉，今年可能更注重来自海外市场的风险。

消息人士表示，PRA可能根据意见调查情况提议从2016年开始增加被测试银行的数量，包括美国与其它海外银行的英国部门，以及更多的较小型英国银行业者。由于未被授权向媒体谈话，这些消息人士要求不具名。(完)

(编译 张涛；审校 许娜)

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