Libor遭串通行为质疑 引发全球调查

路透伦敦2月10日电---一项对银行业在制定同业拆放款利率时是否存在串通行为的全球调查,使人们对该指标利率的未来产生疑问.银行业者使用该指标利率为价值估计达360万亿(兆)美元的金融产品定价.

一名熟悉该过程的消息人士称,该调查已经促使英国银行业者协会(BBA)聘请顾问,以确保该利率符合规定目的.BBA是银行间拆放款利率的制定者.

尽管外界对伦敦银行间拆放款利率(Libor)的制定过程普遍存在疑虑,Libor仍然是金融系统的一个关键利率,用来为从企业贷款到住房按揭等几乎所有金融产品进行定价.

BBA对路透表示,LIBOR的设计和操作一直受到负责监管它的独立委员会的评估和审查.

如果调查认定Libor被扭曲或操纵,将令所有采用Libor作为参考利率的合约面临质疑.

"如果要采取行动追偿损失,展开刑事或民事诉讼所能得到的赔偿显然要比英国金融服务监管局(FSA)的强制令实在得多,"DLA Piper律师事务所金融服务合伙人Michael McKee表示.

对Libor确定过程的疑问产生于金融危机高峰时期,当时由於银行不敢再互相借款,银行间金融市场流动性几乎枯竭,而反映该市场行情的Libor却仍然相对较低.

位於巴赛尔的国际清算银行(BIS)表示,BBA在计算Libor之前剔除银行给出的最高和最低估值,即计算截尾均值(trimmed means),已经把可能存在的操纵影响降至最低.

不过BIS也表示,这个系统也并非万无一失.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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