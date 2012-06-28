英国大本钟改名伊丽莎白塔

与埃菲尔铁塔和自由女神像齐名的英国大本钟塔楼，即将改名为伊丽莎白塔，以纪念伊丽莎白女王登基60周年。该标志性建筑正式名称为“钟楼”，但通常被称为“大本钟”，“大本”是该钟楼报时钟的昵称。首相卡梅伦对此表示欢迎，称这是对女王60年贡献的认可，是对杰出女王的特别致意。