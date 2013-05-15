英国央行称彭博的做法当受谴责

路透伦敦5月14日 - 英国央行周二表示，彭博新闻允许记者获取客户如何使用其金融资讯终端机资料的做法“当受谴责”，称保密对央行工作而言至为重要。

这是彭博让记者有限度取得私密资讯的事件爆发以来最严厉的评价之一，这些私密资讯包括客户何时登入系统、何时联络服务中心、或者是在系统上查询股票或债券等特定资产类别的讯息。

包括美国联邦储备委员会(FED，美联储)、欧洲央行、日本央行、加拿大央行、德国央行、香港金融管理局等多国央行机构正在调查彭博使用相关资料的情形，但尚未对此事件做出直接评论。

英国央行在对此事表达关切上就没有那么克制；彭博表示其在1990年代初期就已经允许上述做法，但一直到上个礼拜此一做法才曝光。

一名英国央行发言人周二表示，“对于央行而言，保护私密资料至为重要。看来在彭博发生的事件是当受谴责的。”

“央行官员在与彭博保持密切联系，而彭博已经保证此事将不再发生。我们也将就此事与其他国家央行交换意见。

尽管没有证据显示，彭博让记者取得相关资料导致各国央行机密数据外泄，但潜在的安全风险对于决策者而言是一大隐忧。决策者在引导全球经济上能否收效，取决于他们能否将制定利率及使用其他货币工具的过程保密，而央行在保密工作上更是不遗余力。

“对于英国央行有这样的看法，我们深感遗憾，但我们将继续与其管理层和职员沟通以化解疑虑。”彭博新闻母公司Bloomberg LP发言人Ty Trippet表示。

彭博新闻总编温以乐(Matthew Winkler)周一就允许记者“有限”查看有关客户使用彭博终端机情况的敏感数据道歉，他表示这种做法“不可宽恕”，但强调重要客户数据一直得到良好保护。

彭博表示，在高盛(GS.N)投诉之后上个月限制了这类信息查询。

高盛在发现彭博记者知道他们理应不知道的信息后，向彭博投诉，明确表明那些属于敏感信息，不应被记者看到。

相关报导让使用彭博终端机的华尔街企业、美联储和其他美国政府部门对敏感数据的保密性感到担忧。

稍早日本央行跟进全球其他央行的脚步，称已经就此事与彭博联系。香港金融管理局也称正在调查此事。

日本央行一发言人向路透表示，“我们正在进行查证程序。”

加拿大央行发言人Jill Vardy表示，该行已就此事与彭博联系，但未有进一步评论。

彭博有大量营收来自金融机构订购终端机服务。该公司全球有超过31.5万个终端机订户，每台终端机的年度花费超过2万美元。去年该公司营收为79亿美元。

汤森路透周五发布声明指出，新闻部门的运营“完全独立”，记者没有办法取得客户的非公开资讯，特别是客户使用产品或服务的相关数据。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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