英国央行总裁呼吁重组苏格兰皇家银行

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透伦敦3月6日 - 英国央行总裁金恩呼吁政府分解国有的苏格兰皇家银行(RBS.L)，使其恢复健康体质，并出售给民间部门。
金恩周三表示，苏格兰皇家银行需要剥离账目中不良资产，并在剩余“好银行”的基础上建立资产，以此来借出更多贷款。再过几周英国央行将成为英国银行业监管者。
金恩并表示，曾于2008年金融危机时挽救该行的政府对其若没有更大的直接控制权，是完全没有道理的。
“一家银行的股份有82%来自纳税人，却又要与政府保持一定距离，这是荒谬的，”金恩对一个议会委员会表示。“尽早进行重组的看法是有力的。”
在金恩发表上述言论后，苏格兰皇家银行应声股价下滑。该股周三收报3.09英镑。
苏皇和英国财政部拒绝就金恩的批评发表置评。
财长欧思邦上周称，把苏皇好坏资产拆分将面临“很多障碍”，尤其是首先需要花费大量纳税人的钱来将该银行完全国有化。欧思邦欢迎苏皇自身加速重组的举动。
“我认为，目前试图重组RBS的想法是荒唐的。非核心资产目前低于700亿英镑，因此在此基础上重组的想法根本没有意义，”Investec分析师Ian Gordon称。
该问题本月晚些时候可能重新浮出水面，届时英国央行金融政策委员会将讨论英国银行业监管最高长官Andrew Bailey提交的一份报告，报告涉及苏皇以及其他英国央行可能需要多少重组和额外资本。
自政府2008年注资455亿英镑以救援苏格兰皇家银行以来，该行已进行了一次大规模重组。
该行已剥离大约9,000亿英镑的资产，并表示专注于向英国家庭和小企业提供贷款。
苏格兰皇家银行执行长Stephen Hester制定了为期五年的业绩扭转计划，今年是最后一年。他表示，该行希望政府在2015年下次选举之前开始出售持股。
金恩表示，Hester“挺身而出”将银行带出困境，但他还需采取更加积极的行动。
他并表示，苏格兰皇家银行完成更果断改革的时间不应超过一年，此举给公共财政造成的冲击则是必须支付的代价。
金恩即将退休，他讲话的机会所剩不多，政府已选定加拿大央行总裁卡尼在7月接替他出任央行总裁一职。(完)
(编译 石冠兰/李爽/郑茵 审校 王洋)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
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