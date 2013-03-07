英国央行总裁呼吁重组苏格兰皇家银行

路透伦敦3月6日 - 英国央行总裁金恩呼吁政府分解国有的苏格兰皇家银行(RBS.L)，使其恢复健康体质，并出售给民间部门。

金恩周三表示，苏格兰皇家银行需要剥离账目中不良资产，并在剩余“好银行”的基础上建立资产，以此来借出更多贷款。再过几周英国央行将成为英国银行业监管者。

金恩并表示，曾于2008年金融危机时挽救该行的政府对其若没有更大的直接控制权，是完全没有道理的。

“一家银行的股份有82%来自纳税人，却又要与政府保持一定距离，这是荒谬的，”金恩对一个议会委员会表示。“尽早进行重组的看法是有力的。”

在金恩发表上述言论后，苏格兰皇家银行应声股价下滑。该股周三收报3.09英镑。

苏皇和英国财政部拒绝就金恩的批评发表置评。

财长欧思邦上周称，把苏皇好坏资产拆分将面临“很多障碍”，尤其是首先需要花费大量纳税人的钱来将该银行完全国有化。欧思邦欢迎苏皇自身加速重组的举动。

“我认为，目前试图重组RBS的想法是荒唐的。非核心资产目前低于700亿英镑，因此在此基础上重组的想法根本没有意义，”Investec分析师Ian Gordon称。

该问题本月晚些时候可能重新浮出水面，届时英国央行金融政策委员会将讨论英国银行业监管最高长官Andrew Bailey提交的一份报告，报告涉及苏皇以及其他英国央行可能需要多少重组和额外资本。

自政府2008年注资455亿英镑以救援苏格兰皇家银行以来，该行已进行了一次大规模重组。

该行已剥离大约9,000亿英镑的资产，并表示专注于向英国家庭和小企业提供贷款。

苏格兰皇家银行执行长Stephen Hester制定了为期五年的业绩扭转计划，今年是最后一年。他表示，该行希望政府在2015年下次选举之前开始出售持股。

金恩表示，Hester“挺身而出”将银行带出困境，但他还需采取更加积极的行动。

他并表示，苏格兰皇家银行完成更果断改革的时间不应超过一年，此举给公共财政造成的冲击则是必须支付的代价。

金恩即将退休，他讲话的机会所剩不多，政府已选定加拿大央行总裁卡尼在7月接替他出任央行总裁一职。(完)

(编译 石冠兰/李爽/郑茵 审校 王洋)

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