英国大型制造业者高层警告退欧后果 CBI调查显示经济展望下滑

路透伦敦6月1日 - 英国一些大型制造业者的高层警告，退出欧盟将引发广泛的就业损失。而一项企业调查亦显示，由于脱欧公投的不确定性，经济展望降至逾三年来最差。

英国将于6月23日就是否脱离欧盟进行公投。商界领袖表示，退出欧盟这个全球最大的贸易组织，将打击需求、就业与薪资。

周三，西门子、空中客车(Airbus,空中巴士)和GKN的高层将在一场活动中表示，如果公投退出欧盟导致贸易壁垒，使得英国的吸引力下降，则英国制造业就业的前景堪忧。

“脱离欧盟后的英国将面临成本及监管不确定性上升，将导致我们这些企业认为英国作为投资地的吸引力下降，这将影响未来的就业，”工程集团GKN的执行长Nigel Stein在声明中表示。

调查显示，英国这次历史性公投中的两派势均力敌，双方阵营就退欧对经济带来的影响争论不休。

希望英国留在欧盟的支持者称，留在欧盟这个统一的市场促进了需求，但那些支持退欧的则称，欧盟对移民的开放政策拉低了平均薪资。

在制造业者发出警告之际，英国工业联盟(CBI)发布的调查显示，5月对未来三个月的产出预期差值从上月的正15降至正13，为2013年2月来最低。

“虽然英国经济的基础条件看起来还是很稳固的，但围绕全球经济前景和退欧公投的不确定性，导致风险加剧。”CBI经济主管Rain Newton-Smith称。

“对经济增长的预期已经下降，并远低于最近几年的水准。”她补充道。(完)