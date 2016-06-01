英国大型制造业者高层警告退欧后果 CBI调查显示经济展望下滑

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月1日 - 英国一些大型制造业者的高层警告，退出欧盟将引发广泛的就业损失。而一项企业调查亦显示，由于脱欧公投的不确定性，经济展望降至逾三年来最差。
英国将于6月23日就是否脱离欧盟进行公投。商界领袖表示，退出欧盟这个全球最大的贸易组织，将打击需求、就业与薪资。
周三，西门子、空中客车(Airbus,空中巴士)和GKN的高层将在一场活动中表示，如果公投退出欧盟导致贸易壁垒，使得英国的吸引力下降，则英国制造业就业的前景堪忧。
“脱离欧盟后的英国将面临成本及监管不确定性上升，将导致我们这些企业认为英国作为投资地的吸引力下降，这将影响未来的就业，”工程集团GKN的执行长Nigel Stein在声明中表示。
调查显示，英国这次历史性公投中的两派势均力敌，双方阵营就退欧对经济带来的影响争论不休。
希望英国留在欧盟的支持者称，留在欧盟这个统一的市场促进了需求，但那些支持退欧的则称，欧盟对移民的开放政策拉低了平均薪资。
在制造业者发出警告之际，英国工业联盟(CBI)发布的调查显示，5月对未来三个月的产出预期差值从上月的正15降至正13，为2013年2月来最低。
“虽然英国经济的基础条件看起来还是很稳固的，但围绕全球经济前景和退欧公投的不确定性，导致风险加剧。”CBI经济主管Rain Newton-Smith称。
“对经济增长的预期已经下降，并远低于最近几年的水准。”她补充道。(完)
(编译 张涛/孙茉莉; 审校 高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。