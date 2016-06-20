焦点：城门失火殃及池鱼 若英国退欧全球市场难逃一劫

路透伦敦6月19日 - 倘若英国6月23日投票决定退出欧盟，那么全球金融市场没有哪个角落能安然无恙。

那条连接黄金、银行股、日圆和公债等各种资产的看不见的线将会因英国退欧而突然拽紧。英国央行周四警告道，退欧可能将给“全球经济造成不利的溢出影响”。

考虑到全球利率和债券收益率处在纪录低位、各国央行抗危机工具所剩无几、而且2008年后经济复苏乏力， 这条线可能很快会散开，给所有市场带来严重后果。

全球市场与英国退欧公投相关图表：reut.rs/1OtYjrc

那么，为什么一个国家的选民在一项公投中的投票意愿会对全球市场产生如此深远的影响？

这不仅是因为全球市场相互影响的程度如此之深，而且还受到当前时机的影响--本轮全球经济周期已持续了很长时间，而各国央行在提供了近十年的非常规政策支持后手中可用的工具已少得可怜。

**利率和收益率**

根据美国银行(Bank of America)数据，全球利率处于历史最低水准，但各国央行仍可能进一步降息。这意味着美联储缓慢开启的紧缩周期可能逆转，而欧洲央行和日本央行进一步调降负利率。

利率下降同样将会进一步压低债券收益率，从而加剧央行和商europe业银行的压力。

根据摩根大通，全球已有价值超过8万亿(兆)美元的主权债的收益率为负值。这意味着日本、德国和瑞士的债权人借钱给这些政府反而还要自掏腰包，有些负收益率公债的期限长达20年期。

他们愿意接受借款将不能完全还本。更低的负收益率将增加投资损失，市场愈加质疑这些公债是否是真正的“避险”资产。

但是，英国公投带来的直接经济和政治不确定性将可能特别高，对公债的需求无论如何都会增加，从而进一步压低收益率。收益率曲线或许进一步趋平。

发达国家的收益率曲线已经是数年来最平的状态，意味着投资者持有较长期限公债得到的溢价正在收窄。这通常是低通胀或通缩，以及经济增长缓慢甚至可能衰退的凶兆。

如果“核心”债券收益率下降，评级较低和风险较高债券的收益率则可能上升，两者间的利差将扩大。这样一来，全球许多企业以及希腊、意大利和西班牙等欧元区二线国家政府的融资压力将增大。

**央行及商业银行**

收益率曲线平坦对银行是坏消息，银行业者多以低利借入短期资金，并以较高利率放出较长期贷款。由于曲线趋平速度加快，金融股今年严重受创。

今年以来欧元区银行股大跌30%，日本的银行股重摔35%，英国银行股走低20%，美国的银行股则跌10%。

银行也因存款负利率政策而感到压力沉重。欧洲央行、日本央行及瑞士央行均对银行业者存放在央行的部分存款收费。

把客户的数以十亿计日圆、欧元或瑞郎现金放在银行自家金库里，或许还比较划算--据悉德国商业银行正考虑这种做法的可能性。

而对于各国央行，也不情愿进一步下调已然为负的利率。

以欧洲央行来说，收益率下滑使得符合该行量化宽松购债计划资格的债券数量进一步减少。那将使其略低于2%的通胀目标更难实现，从而令欧洲央行的公信力更遭质疑。

**金融体系的畅通**

正如2007-08年金融危机是因银行系统遭遇空前压力所致，分析师担心，英国退欧余波可能再度阻碍全球金融体系的畅通。

银行业虽已从2007-08年金融危机中恢复元气，但压力已在以美元为基础的汇市和利率市场显现，两者均触及通常危机时期才会达到的水平。在交叉货币基差市场，美元较日圆的升水正处于数年来最高水平。

伦敦银行间拆放款利率(Libor)和隔夜利率交换(OIS)之差也走阔。该利差为衡量投资者感受银行体系信用风险的指标，在正常情况下，Libor/OIS利差基本上应该是零。

**股市**

全球股市现正处于始自2009年3月9日的史上最长牛市。但美股在一年多前就已触顶，获利增速趋缓，而企业手握创纪录高位的现金却不愿投资。

欧股今年以来下跌13%，日股跌幅为20%，美股则持平。万一英国脱欧，美欧日股市能否承受住可能出现的政治、经济及投资震荡？尤其是在风险偏好如此脆弱的情况下？

**汇市**

公投结果若是脱欧，全球贸易界、银行业和金融市场对美元的需求几乎肯定将增加。

国际清算银行(BIS)数据显示，非美国银行业的美元信贷有近10万亿美元，当中有3.3万亿美元是在新兴市场。美元升值将增加这些企业及许多新兴市场国家的整体债务负担，这些国家将不得不以外汇储备来应对预期中的资本外逃，其货币也将面临贬值压力。

另一种避险货币--日圆可能也会升值，高盛估计日圆可能升值多达14%。日本当局想必不乐见于此，他们还在苦恼于如何彻底摆脱通缩、提升通胀率、以及提振经济和改善银行系统。日圆若升值将令这些努力受挫。(完)