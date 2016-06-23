焦点：公投结果公布在即 英国金融业焦虑不安

路透伦敦6月23日 - 交易员为公投之夜加班加点，企业律师组建“迅速反应”中心，英国央行保持高度警戒；英国金融业已经为可能永久改变该行业的这次公投做足了应有的准备。

英国金融业员工数约220万人，该行业的创收在英国占据大头。但该行业对于周四英国公投看法存在分歧。

希望英国留下来的一方认为，若投票退出欧盟，则将对伦敦的金融中心地位造成冲击，影响程度要盖过1992年英镑危机甚至是2008年全球金融危机爆发。

“这是我人生中经历的最重大的一次投票。黑色星期三以及雷曼兄弟破产的影响等其他重大事件都比不上此事重要，”伦敦金融城政府政策与资源委员会主席包墨凯(Mark Boleat)称。

“我们才刚刚开始思考法律上会发生什么，影响会是巨大的，绝对非常巨大，”他告诉路透。

一些影响已经开始显现。在激烈的公投拉票活动期间，英国在全球金融交易中的份额已经降至纪录低位，英镑走势剧烈波动，英国退欧疑虑打压欧洲金融类股跌至近四年低位。

民调显示公投结果很有悬念，正式结果将在周五0600GMT过后一段时间公布。和一般选民一样，金融服务行业内部对于这次公投意见分歧。

一些投资基金公司和经纪商偏向于英国退欧，他们认为退欧将让英国重新加强与经济增长较快的亚洲和美国之间的往来，从而促进经济繁荣。

他们希望摆脱数年来由欧盟设计的监管体系，认为这些规章遏制了英国金融领域的独创性和生产力。

但投资银行--其中包括许多外资投行--捐出资金，并进行史无前例的游说努力，想让英国留在欧盟。很多人害怕，英国与世界最大自由市场之间的纽带将被切断，数以千计的就业岗位将丢失，伦敦作为欧洲银行业和交易中心的地位也将遭到无可言喻的伤害。

在伦敦两大金融区之一的金丝雀码头，电子广告屏上的广告一直在敦促人们“投票选择留在欧盟”。

**忧心“通行证”**

许多金融机构及保险公司均依赖欧盟的“通行证”制度，在欧盟各地销售服务，同时将欧元区以外的多数人员及营运集中于伦敦。

一些欧洲政府官员已警告，如果英国选择退出欧盟，总部位于英国的企业可能失去“通行证”，如果企业希望继续服务欧盟客户，这将迫使企业将一些业务移至法兰克福、巴黎或都柏林等地。

瑞银(UBSG.S)分析师预测，若公投结果为退欧，英国及欧洲股市将大跌10%以上，荷兰安智银行(ING)ING.AS、法国兴业银行(SOGN.PA)、及美国银行美林(BAC.N)等机构都已警告客户，公投结果出炉当天，交易环境可能很严峻。

因预期波动将加剧及成交放量，泛欧交易所也已规划了特别措施。(完)