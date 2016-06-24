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时事要闻 | 2016年 6月 24日 星期五 15:31 BJT

英国将通过明确的程序完成退欧--德国财长朔伊布勒

路透柏林6月24日 - 德国财政部长朔伊布勒周五表示，退出欧盟有一个明确的程序，现在英国将通过这一程序退欧。

“我们尊重英国公投的结果，”他在一份书面声明中说。“我原本希望会有不同结果。现在我们必须正视并应对目前的情况。”

“为此，我今日与G7伙伴国保持密切联系。欧盟对于退出程序有明确的规定，现在将会启动这个程序，”他补充说，“眼下欧洲将会联合起来。”(完)

(编译 郑茵 审校 张明钧)

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