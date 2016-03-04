调查：英国若退欧则将损及英国经济 并可能引发英镑危机

路透伦敦3月3日 - 外汇策略师表示，如果英国退出欧盟，英国经济将恶化，并可能引发英镑危机。

英国将于6月23日举行公投决定是否退出欧盟。本周路透调查访问的45名策略师全都认为，如果公投结果是退出欧盟，英国经济不会受益。

39位策略师表示，退欧将损及英国经济，另外六位认为不会产生太大变化。上月路透调查访问的分析师中，除了一位表示退欧不会有影响外，其余分析师全都认为英国经济将受到冲击。

“谈判时间将远长于部分人士的预期。本周稍早的一份政府报告称，或许会花费10年的时间，因此企业界将笼罩在这种不确定性之下，”Investec的Ryan Djajasaputra称。

周四稍早公布的调查报告显示，英国公投可能退出欧盟的前景在上月波及该国占主导地位的服务业表现，导致服务业扩张速度放缓至近三年最慢水准。

分析师对英国脱欧是否会导致英镑危机不那么确定，35人认为会发生英镑危机，而34人说不会。

“这取决于对什么才构成危机的定义，但英镑大幅贬值足以令通胀和投资出现重大的不确定性，”荷兰合作银行的Jane Foley表示。

最近的民调预示，公投中双方支持率将十分接近，但主张留在欧盟的一方略占优势。即便如此，英镑上周仍跌至七年低点，因伦敦市长约翰逊公开支持脱欧。

自去年5月保守党赢得大选、首相卡梅伦承诺就英国是否留在欧盟举行公投以来，英镑兑美元共计下跌约9%，说明脱欧风险可能大多已得到消化。

调查显示，英镑兑美元一个月后预计将在1.40美元左右，基本持平于当前水准，三个月后公投即将举行时料仍保持在该水平。一年后英镑料升至1.46美元。

上述估值比一个月前的估值均低1-2美分。近期出炉的多项数据令市场把英国央行收紧政策的预期时间推后。

英镑兑欧元料将走升。一项路透调查显示，欧洲央行下周几乎肯定会进一步调降已为负值的存款工具利率，并有可能扩大资产购买计划。

欧元兑英镑一个月后料报0.772英镑，六个月后跌至0.739英镑，一年后将降至0.724。而上个月调查中的预估分别为0.753、0.738和0.714。(完)