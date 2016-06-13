图表新闻：散户押注英国公投前英镑走贬 作空英镑ETF资产翻倍

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月10日 - 预期英镑将在英国退欧公投之前走贬的散户投资人，将大量资金投入能够让他们作空英镑的交易所上市基金(ETF)，重演两年前苏格兰公投之前的趋势。
如图所示，这类ETF的总资产今年已经翻倍，攀升到1.13亿美元左右，接近2014年的峰值1.23亿美元。图表连结 tmsnrt.rs/1tfXkkw
相形之下，根据ETF Securities资料，作多英镑的ETF资产目前约在1,750万美元。ETF Securities宣称该公司在欧洲外汇ETF市场的市占率为99%。
自去年底以来，英国可能退出欧盟的威胁，持续主导英镑市场。从去年11月中到今年4月中，英镑贸易加权指数下跌超过10%。
博彩网站Betfair的最新赌盘赔率暗示，英国公投结果为留欧的可能性为74%，上周四曾一度达到78%。
瞄准细分市场商机的这类ETF颇受散户欢迎，因为散户作空货币的其他途径不是更昂贵，就是得通过衍生品和杠杆操作等更为复杂的交易。
“如果你是极为精明的基金经理，那么你大可由其他方式买进放空英镑的产品，但在散户圈，这是取得这类产品更简单且成本更低的方法。”ETF Securities投资及研究策略主管James Butterfill说。
ETF Securities的货币ETF产品系追踪摩根士丹利汇率指数，并运用远期合约和掉期以复制基本指数的表现。(完)
(编译 蔡美珍/李婷仪 审校 许娜/汪红英)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。