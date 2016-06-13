图表新闻：散户押注英国公投前英镑走贬 作空英镑ETF资产翻倍

路透伦敦6月10日 - 预期英镑将在英国退欧公投之前走贬的散户投资人，将大量资金投入能够让他们作空英镑的交易所上市基金(ETF)，重演两年前苏格兰公投之前的趋势。

如图所示，这类ETF的总资产今年已经翻倍，攀升到1.13亿美元左右，接近2014年的峰值1.23亿美元。图表连结 tmsnrt.rs/1tfXkkw

相形之下，根据ETF Securities资料，作多英镑的ETF资产目前约在1,750万美元。ETF Securities宣称该公司在欧洲外汇ETF市场的市占率为99%。

自去年底以来，英国可能退出欧盟的威胁，持续主导英镑市场。从去年11月中到今年4月中，英镑贸易加权指数下跌超过10%。

博彩网站Betfair的最新赌盘赔率暗示，英国公投结果为留欧的可能性为74%，上周四曾一度达到78%。

瞄准细分市场商机的这类ETF颇受散户欢迎，因为散户作空货币的其他途径不是更昂贵，就是得通过衍生品和杠杆操作等更为复杂的交易。

“如果你是极为精明的基金经理，那么你大可由其他方式买进放空英镑的产品，但在散户圈，这是取得这类产品更简单且成本更低的方法。”ETF Securities投资及研究策略主管James Butterfill说。

ETF Securities的货币ETF产品系追踪摩根士丹利汇率指数，并运用远期合约和掉期以复制基本指数的表现。(完)