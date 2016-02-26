焦点：英国去留欧盟陷入角力战 英镑重挫成箭靶

路透伦敦2月25日 - 对英国在欧盟去留问题相互角力的两派阵营来说，英镑创下自2008年金融危机最严重以来的最大跌幅，使得该国政坛出现难得一见的景象。

自从伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)公然挑战英国首相卡梅伦，并力挺英国脱离欧盟以来的四天内，英镑兑美元挫跌了0.05美元至七年低位。

作为英国经济势力象征的英镑走贬，成为路透报导取材的焦点。一些民调和过去的选举显示，对选民来说最重要的问题可能是：我变得更有钱，还是更穷了?

卡梅伦表示，脱离欧盟将是一种轻举妄动的行为；而支持英国留在欧盟的高盛和汇丰均警告，如果英国脱欧，身为全球第四大交易货币的英镑跌幅可能高达20%。

亲欧派将英镑重挫视为英国脱欧后将出现混乱的预兆。反对者表示，选民对于银行居高临下发出的耸人听闻言论将不以为意。银行业在1990年代也曾大肆警告过，称如果英国决定不加入欧元区，将面临悲惨结局。

“跨国银行那样做是因为对他们有利，可以创造波动性，并从中盈利，”为脱欧行动提供资金帮助的地产界人士Richard Tice向路透称。

“英镑下跌有利于出口，进而利好就业，进口方面也没有通胀担忧，因为更大的问题在于通缩。”

英镑兑美元周四徘徊在近七年低位1.3910美元，本周恐将录得2009年以来最差单周表现。

英镑下跌促使鲜少评论经济事务的英国外交大臣夏文达发声，称这是对英国脱欧影响的一个警示。

“如果投票支持退出，就是投票选择一个不确定的未来，这是显而易见的，而这种不确定性将会立即在金融市场引起负面反应...我们本周已在外汇市场领教过，”他在议会表示。

“英国留在欧洲会更强大(Stronger In)”团体表示，如果英国脱离欧洲，英镑可能贬值20%。

“这意味着汽油、家用小电器、每周购物和度假成本将会上升，”该团体在宣传材料中表示。

**保护英镑**

英镑的命运，以及伦敦在全球外汇市场中的主导地位，长期以来是影响英国如何看待其与欧洲邻国关系的重要因素。全球外汇市场日均交易量高达5.3万亿(兆)美元。

作为仍在使用的全球历史最悠久的货币之一，英镑曾是英帝国实力的象征，卡梅伦和欧洲怀疑论者都将其作为英国享有例外地位的标志。

法拉奇(Nigel Farage)领导的英国独立党(UKIP)甚至用英镑的货币符号“￡”作为徽章的一部分。与此同时，卡梅伦赞扬他达成的欧洲协议是对英镑的保护。

“我们不仅永远地保护了英镑，以及我们保留英镑的权力，还确保了我们不会被区别对待，”卡梅伦称。他未对英镑下跌公开置评。

回顾1992年的英镑危机，那时25岁的卡梅伦担任财政大臣的顾问，他对于汇率危机秉持前沿观点，当时的英国首相梅杰最终被迫让英镑退出欧洲汇率机制(ERM)。

**旅游业的提振**

1992年9月16日的“黑色星期三”是自1976年英镑危机以来，英国金融所遭遇的最大羞辱，促使英国民意转向反对货币联盟。

随后在布莱尔执政期间，英国决定不加入欧元区，也就因此未能进入欧盟内部由19个成员国组成的欧元区核心。今年英镑兑欧元的走势为下跌。

随着英镑/美元下挫，距1980年代中期跌向平价以来的低位仅高出0.04美元，支持留在欧盟的一派称，英镑下跌呈现了英国退欧的风险。

“这赤裸裸地凸显出英国退出欧盟的危险。我们的经济安全将面临风险，家庭财务也将因此受冲击。”英国留在欧盟会更强大(Britain Stronger In Europe)运动副主管Lucy Thomas告诉路透。

“欧洲自由贸易单一市场坐拥5亿消费者，英国保住准入这个自贸市场的权利是必要的。”Thomas说。“确实，只不过是英国有可能退欧，现在就已让英镑价值跌落。”

部分企业不那么确信。

“事实上，弱势英镑对英国工业有利、对出口好，对观光业也好。”Merlin Entertainments (MERL.L)执行长Nick Varney表示。旅游业集团Merlin Entertainments营运的景点，在全球吸客量仅次于迪士尼(DIS.N)。

“若英国真的退欧且英镑下挫，我不认为那是太大的灾难，我想那可能还相当不错。”Varney说。

公投调查图表：tmsnrt.rs/1Ke31HF

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