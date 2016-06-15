焦点：英国工党发力支持留欧 太阳报则呼吁民众赞成退欧

路透伦敦6月14日 - 英国主要反对党--工党领导人周二呼吁该党支持者投票赞成英国留在欧盟。此前的民调显示退欧阵营占据上风，并且英国最畅销的报纸也支持退欧。

以英国首相卡梅伦为首的留欧阵营近期在宣传活动中将带头的接力棒传给了左倾的工党。卡梅伦所在的英国保守党内部在是否退欧问题上存在巨大分歧，而工党支持者或成为6月23日公投结果的决定因素。

当前的这场对决由围绕移民问题和经济问题的担忧所主导，在公投之前双方的论战业已升级。这场公投不仅会在一定程度上决定英国在贸易和全球事务中的命运，还会塑造欧盟本身的格局。

英镑周二跌至两个月低点，欧元也下行，市场担心英国如果退出欧盟，有可能使欧盟再陷衰退。

英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)表示，投票选择留在欧盟将会令工人的权利得到保护。留欧阵营担心一些投票人已经因保守党内的争论改变了主意，而柯尔宾的讲话便是针对于此。

TNS民调凸显出柯尔宾和其他留欧阵营人士所要面对的这场战役。当前距离公投仅剩九天，该民调显示退欧阵营支持率领先7个百分点，与隔夜YouGov的调查结果相符。

部分宣传者批评柯尔宾对于续留欧盟的支持表现温吞，柯尔宾表明他正带领所属政党推动留欧，但对于卡梅伦声称留在欧盟的英国会“更为强大、更为安全、且更好”的说词保持距离。

在之后一场演说中，他批评保守党正在破坏英国国民保健制度(NHS)。但他告诉那些希望退欧的选民，退欧将会使“NHS陷于危难”。

英国职工联合工会秘书长Frances O'Grady以及其他工会领袖周二稍早提出了一封公开信，强调他们对于英国将公投退欧的担忧，他们形容退欧“对于劳工阶级是一场灾难”。

续留欧盟阵营淡化了任何与工党讯息焦点和民调之间的关联性，称其策略或讯息并未改变；多个民调显示退欧阵营处于领先。

**民调转向**

过去四日民调显示，退欧阵营声势正在上升，不过尚未做出决定的选民甚多。博彩业者也一直调降英国退欧的赔率，令投资人感到不安。

英镑兑美元跌破1.41，为两个月来首见，而伦敦股市受退欧疑虑打击下跌约2%。

另外，虽然不是预期之外，梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的太阳报呼吁读者支持脱离欧盟，为脱欧阵营助阵。

不过，梅铎曾在2012年时公开驳斥有关他对英国政坛有影响力的说法，而且在报纸销量下滑且新媒体崛起的时代，太阳报立场的影响力已经式微。

**钱**

不过，太阳报读者群中，有许多是支持工党的传统工薪阶层，他们之中有许多人认同英国必须控制移民，以减轻医疗服务、学校、房屋市场的压力。

虽然留欧阵营拥有许多英国大企业、经济学家及诸如美国总统奥巴马等国家领袖的大力相挺，然而，对欧洲移民失控以及其对就业和服务造成影响的忧虑，是脱欧阵营手中的王牌。

13位政府部长级官员及保守党高层在一封公开信中称，万一脱欧，“有足够多的钱确保那些目前从欧盟获得融资的各方--包括大学、科学家、家庭农场主、区域基金、文化机构及其他等等--可以继续获得融资。”

他们还说脱欧可省下资金，把钱花在优先事项上。留欧阵营反批说这纯属“幻想经济学”。(完)