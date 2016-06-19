英国星期日泰晤士报呼吁读者投票支持“退欧”

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透伦敦6月18日 - 英国星期日泰晤士报呼吁读者在周四的公投中，投票支持英国退欧，以此迫使欧盟进行更深刻的改革。
该报在社论中称，“我们必须为崎岖的前路作好准备，但我们应该保持警惕，这次公投可能是阻止欧洲中心化计划的唯一一次机会，”
该报称，其支持前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)领导的“退欧”阵营的观点，即在英国与欧盟就进一步改革进行磋商后，英国举行第二次公投。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。