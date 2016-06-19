英国星期日泰晤士报呼吁读者投票支持“退欧”

路透伦敦6月18日 - 英国星期日泰晤士报呼吁读者在周四的公投中，投票支持英国退欧，以此迫使欧盟进行更深刻的改革。

该报在社论中称，“我们必须为崎岖的前路作好准备，但我们应该保持警惕，这次公投可能是阻止欧洲中心化计划的唯一一次机会，”

该报称，其支持前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)领导的“退欧”阵营的观点，即在英国与欧盟就进一步改革进行磋商后，英国举行第二次公投。(完)