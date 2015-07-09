焦点：英国预算案拟削减福利支出 同时提高最低工资水平

7月8日，英国财政大臣奥斯本在唐宁街11号门前，展示将提交给议会下议院的预算案。 REUTERS/Paul Hackett

路透伦敦7月8日 - 英国财政大臣奥斯本表示，将通过大砍福利支出来重塑全球第五大经济体。但他同时在预算报告中宣布新的全国最低工资标准。此举说明，在大选中获得决定性胜利增强了本届政府的底气。

这是近20年来第一份完全由保守党政府制定的预算案。奥斯本周三再度主张整固英国公共财政，并提及希腊面临的困境。

但奥斯本同时宣布，要消除英国巨额预算赤字并实现盈余，目前看来将需要四年时间，而不是先前预期的三年。

“英国支出仍然过多，借钱过多，”奥斯本在议会表示。

“在我讲话之际，你只需看看希腊正在发生的危机，就能意识到，如果一个国家不控制借款，最后就会被借款所控制。”

奥斯本宣布提高25岁以上人群最低工资标准，以缓解削减福利支出计划的影响。奥斯本计划削减120亿英镑(180亿美元)年度福利支出，相当于非养老金福利预算的11%左右。

奥斯本对保守党议员称，政府将继续提高所得税起征点，并将40%所得税率以及家庭房屋遗产税的起征点提高至100万英镑。

奥斯本还承诺在2017年将公司税从目前的20%下调至19%，到2020年降至18%。

奥斯本还称，他将降低针对金融机构资产课征的银行税，代之以征收银行利润附加税。欧洲最大银行汇丰曾表示，该税项将是其决定是否把总部续留英国的因素之一。

**推迟达成预算盈余目标**

奥斯本于2010年担任财政大臣时，承诺将在五年内基本消除英国的预算赤字。但如今预算赤字仅告腰斩，在3月止当年占经济产出的近5%，仍在富裕经济体当中名列前芧。

奥斯本周三时表示，将实现预算盈余目标的时间推后至2019/20财年，他上次在保守党5月胜选前几周所发布的预算计画中，预计2018/19财年实现预算盈余。

奥斯本表示，将把工作年龄民众的福利冻结四年，且将适用税负减免的收入门槛调低，以解决低收入工人退税规模过于庞大的问题。

每户家庭所享有的福利上限将大幅降低，而薪资较高的工人必须为公共住房支付更高的租金。

他称，“福利制度不应支持纳税人得不到的生活方式和租金。”

奥斯本希望，金融危机效应带来的收入增加将在未来几年得以持续。

英国预算办公室表示，按照最新规定，到2020年时，25岁及以上人群的全国最低工资将上调逾13%。

此外，奥斯本表示，他将取消长期住在英国的海外人士的特别税收待遇，同时保留购买地产时与其他人士支付同等税赋的“非本国居民”待遇。(完)

(编译 张涛/王丽鑫/龚芳/于春红; 审校 李爽/杜明霞/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。