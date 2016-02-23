焦点：英镑创近六年来最大单日跌幅 卡梅伦力辩留欧

2011年1月26日在华沙拍摄的美元、瑞郎、英镑和欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦2月22日 - 受英国可能退出欧盟的担忧影响，英镑周一录得近六年来最大单日跌幅，这增添了英国首相卡梅伦面临的压力。卡梅伦正努力为他此前达成的为使英国留在欧盟的协议辩护。

英镑和英国公债价格下跌，导火索是伦敦市长表态支持脱离欧盟。

伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周日表态支持英国脱离欧盟，此前卡梅伦与欧盟其他27国领导人达成协议，给予该国“特殊地位”。

卡梅伦在国会发表辩词，宣称该协议为英国留在欧盟提供了良好基础。但他受到本党议员的抨击，并与约翰逊唇枪交锋。约翰逊表态支持脱欧令卡梅伦非常失望。

卡梅伦呼吁政治人物的主张要以英国利益为先--此言在暗讽约翰逊。后者力挺脱欧的立场，可能是为了吸引保守党疑欧派支持，以成为卡梅伦的接班人。卡梅伦已表示，他将在2020年大选前卸任。

“我不是为了连任。除了国家最佳利益之外，我没有其他考量。”卡梅伦在国会称。“在此，我要对你们说出我的想法，我身为首相的责任，就是明白地说出我认为对国家正确的事，而这就是为何未来四个月内我每天都将这么做的理由。”

他说：“我们是一个伟大的国家，不论我们做出何种选择，我们仍将是伟大的国家，但我相信，此选项是从这两者择一，也就是要让英国在改革后的欧盟内成为更伟大的国家，抑或是跨出大步跳入未知境地。”

不论脱欧或留欧阵营，都坚称若是己方成功，英国财政都会更好。

自2008年以来担任伦敦市长的约翰逊为自己的立场辩护。他说，那些认为英国离开欧盟就不会繁荣兴旺的人，正是那些想让英国加入欧元区的人--而加入欧元区可是个“灾难性错误”。

“有些人认为英国不能靠自己生存，诸如此类。我必须说，我认为这是大错特错的看法，”这位51岁的市长对伦敦议会表示。

市场对于英国是否退出欧盟的不确定性极为敏感。继约翰逊周日发表言论之后，英镑兑美元在美国市场早盘的跌幅一度达到2.3%并触及七年低位1.4057美元。纽约尾盘，英镑回升到1.4149。

日内跌幅仍约为1.78%，创出近六年来的最大单日跌幅。(完)