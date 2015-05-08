焦点：卡梅伦将续任英国首相 工党在苏格兰全面溃败

5月8日，英国首相卡梅伦和他的妻子在唐宁街10号，卡梅伦所在的保守党将再执政五年，此前的唱票结果显示该党得票率意外强劲。 REUTERS/Stefan Wermuth

路透伦敦5月8日 - 英国首相卡梅伦所在的保守党将再执政五年，此前的唱票结果显示该党得票率意外强劲，但在民族党崛起后，保守党或将再次遭遇苏格兰闹独立的局面。

主要反对党工党领袖米利班德周五早间差不多等于承认败选，他说，他为这么一个“非常令人失望且艰难的夜晚深表歉意”。

卡梅伦表示，希望能在未来数日筹组政府，此前他所领导的保守党经历了他称之为“特别给力的一夜”。

议会席次唱票率已接近75%，保守党赢得了650个席位中的203席。据投票站出口民调显示，保守党有望在下议院赢得316席，略低于成为多数党要求的席位，但将拥有组建政府的众多选择。

部分民调员称，仍无法排除保守党取得多数席次的可能性，英国广播公司(BBC)最新的预估认为保守党最多可能赢得325席。

实际上，在议会中取得323席已经足以占据多数，因北爱尔兰的新芬党(Sinn Fein)的四名议员拒绝就任。

而在曾经是工党大本营的苏格兰，苏格兰民族党(SNP)候选人几乎全数当选，这样的结果凸显出苏格兰与英国其他地区的政治分歧，为苏格兰独立增添动能。

保守党胜选意味着，英国可能将于两年内面临欧盟去留的历史性公投，这是卡梅伦选前开出的选举支票。

宪法专家Vernon Bogdanor博士表示，卡梅伦将成为继1983年的撒切尔夫人之后，首位国会席次有所增加的首相。

英镑兑美元劲升逾0.02美元，至1.55美元上方，为2月底以来首见，英镑兑欧元看来也将录得2009年1月以来最大单日涨幅。

对工党而言，此次大选堪称惨败。

**苏格兰“海啸”**

苏格兰的59个议会席位几乎已经全部计出结果，SNP赢得其中的55席，差不多将工党完全排挤出这个曾经的大本营。

反对者担心，苏格兰民族党准备利用这种压倒性的胜利再次推动举行苏格兰独立公投，尽管去年公投未选择独立。

“预计将发生一场规模巨大的选举海啸，”SNP前领导人萨蒙德说。

主张英国应立即退出欧盟的英国独立党可能最多仅获得两个席位。外界揣测该党领袖法拉奇将因为竞选失败而不得不下台。

外界曾普遍觉得工党领导人米利班德在竞选中表现优于预期，几个小时后他可能面临下台的压力。(完)

(编译 白云/陈宗琦/郑茵 审校 高琦/艾茂林)

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