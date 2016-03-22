卡梅伦力挺奥斯本 试图平息就业及退休保障大臣闪辞风波

路透伦敦3月21日 - 英国首相卡梅伦周一力挺英国财政大臣奥斯本，希望能遏制英国就业及退休保障大臣施志安辞职所引起的新一波内斗。

继施志安辞职后，卡梅伦所属的英国保守党周末陷入纷乱之中。此前施志安严词谴责卡梅伦的亲密盟友奥斯本以及奥斯本削减社保福利的计划。

在6月23日就英国是否退出欧盟问题举行公投之前，上述针对奥斯本的尖锐批评对保守党的党内团结构成了威胁，同时也引发了反对党英国工党要求奥斯本下台的呼声。

保守党长期以来内部纷争不断，面对平息党内冲突的艰巨任务，卡梅伦表示，奥斯本为“扭转英国经济局面”所作的努力对于实现保守党的国家使命至关重要。

“如果没有强劲的经济带来健康服务和学校所需要的收入、以及福利系统切实需要的收入，就没有办法大发慈悲，”卡梅伦在议会如是说。

在退欧争论升级之际，施志安的闪辞马上被评论者认为意在撼动卡梅伦。施志安曾表示，削减福利有可能会加剧贫富分化。

为了平息内部纷争，卡梅伦同时也表扬了挂冠而去的施志安。保守党内部存在着施志安等疑欧派，与卡梅伦、奥斯本等亲欧派之间的争论，而这场辞职风波有可能为两派争论定调。(完)