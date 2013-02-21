英国央行总裁金恩等三人支持扩大量化宽松规模--会议记录

* 金恩,费希尔和迈尔斯投票赞成扩大QE规模至4,000亿英镑

* MPC允许CPI增幅在更长时间内保持在2%以上

* MPC认为应促进非银行机构信贷

* 分析师认为今年QE扩大的可能性在51%

路透伦敦2月20日 - 英国央行总裁金恩与另两位官员在本月稍早会议中支持重启公债购买行动,表明该央行料比预期更加接近采取进一步行动以提振经济成长.

周三发布的英国央行会议记录亦显示,该行正在考虑如何促进非银行机构信贷.

英国央行确认并不急于让通胀率回到2%的目标水平之后,英镑跌至八个月低位.

"(政策)委员会一致认为,清楚传达愿花比通常更久的时间来将通胀率拉回目标水准的意愿,是重要的."会议记录中称.

两年来英国经济一直处于停滞状态,但英国央行现在预期经济将缓慢复苏.与会议记录同时公布的失业率数据则再次显示,就业人数创下纪录高位.

许多分析师此前大幅降低对央行扩大资产购买规模机率的预估,尤其是在上周金恩强调货币政策在提振经济成长方面的作为已经接近极限以后.金恩还预期,即使不推出更多刺激措施,通胀率高于目标水平的情况都会保持到2016年初.

但结果在央行2月6-7日货币政策委员会会议上,金恩和央行市场执委费希尔双双站到了长期以来的温和派迈尔斯这边,支持将购债规模从3,750亿英镑扩大到4,000亿英镑(6,180亿美元).

"本次会上为进一步扩大资产购买规模阐明了...一个理由,"会议记录显示,"经济产能过剩的程度,及供给能力或积极响应需求的增加,都意味着更高的产出增长不一定会导致通胀压力出现任何实质性上升."

政策委员会也表示,他们仍相信资产购买举措能够降低利率和鼓励对风险资产的投资,从而扶助经济.

这是金恩自2003年就任央行总裁以来,第四次站在少数派阵营.尽管并不常见,但这种情形令外界吃惊的程度并不像发生在其他多数央行时那样大,因为英国央行货币政策委员会(MPC)成员被鼓励将意见分歧公开.

金恩上次赞同少数派观点是在去年6月,当时的投票结果也是6比3;随后在7月会议上,多数MPC委员与金恩均赞成增加500亿英镑资产购买规模.

"英国央行2月会议记录再次清晰表明,MPC在通胀目标问题上的态度愈发灵活."Capital Economics的Samuel Tombs指出,"今年可能进一步量化宽松,特别是若经济增长仍低于该委员会的预期时."

路透在央行公布会议记录后访问的分析师预估中值显示,央行今年再度开始购买资产的可能性为51%,高于上周调查时预期的35%,也是自10月以来首次超过50%.

**有限制的QE**

不过此次会议记录中,对于进一步购买资产的支持与以往有所差别.三位赞成购买资产的官员仅呼吁增加250亿英镑,而过去通常都是希望增加500亿英镑.

委员会中普遍有一个共识--光凭货币政策无法让英国经济回到正轨.而这与金恩最近的言论一致.

会议记录中指出了英国央行以贷款融资计画(Funding for Lending Scheme)的重要性,并重申要求英国银行业强化自身的资本部位.

不过会议记录中也暗示,英国央行可能正在考虑新方法,以绕过银行业者就可提振放贷.

"除了改善银行信贷的供给,委员会认为也有必要考虑更全面性的信贷支持举措,包括非银行机构的放贷."(完)

(编译/审校 洪曦/梁睿雪/徐文焰/李婷仪/程琳/李爽)

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