英国经济有可能在年底加息 将取决于数据--央行MPC委员麦卡弗蒂

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦6月19日 - 媒体周五援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂的话称，英国央行可能最早在今年末加息，或者六个月后加息，取决于薪资和经济整体的增长速度。
“金融市场仍然认为明年5月或6月之前都不太可能加息，分析师暗示是在2月或3月，” 报纸The Courier援引他在一苏格兰商业团体的会上称。
“上述这些日期加息，或是在年底前加息的可能，都要取决于数据表现，”麦卡弗蒂说。(完)
(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。