英国经济有可能在年底加息 将取决于数据--央行MPC委员麦卡弗蒂

路透伦敦6月19日 - 媒体周五援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂的话称，英国央行可能最早在今年末加息，或者六个月后加息，取决于薪资和经济整体的增长速度。

“金融市场仍然认为明年5月或6月之前都不太可能加息，分析师暗示是在2月或3月，” 报纸The Courier援引他在一苏格兰商业团体的会上称。

“上述这些日期加息，或是在年底前加息的可能，都要取决于数据表现，”麦卡弗蒂说。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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