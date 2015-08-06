英国央行维持利率不变 仅一位委员投票支持升息

路透伦敦8月6日 - 英国央行仅有一名委员投票支持开始升息，但其他同僚似乎并不急着这么做，并预估目前处于零水准的通胀率仅缓慢回升。

英国央行周四表示，货币政策委员会(MPC)于周三结束的8月会议中，委员麦卡弗蒂投票支持升息，导致最后是以8-1的票数维持利率于历史低点0.5%不变。

参与路透调查的多数分析师预期会有两名MPC委员支持升息，甚至有人预期有三名委员支持升息。

MPC自1月以来就维持利率政策立场一致，去年油价大跌让2007年以来首度升息的前景受挫。

仅少数分析师预期英国央行将会领先美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息；目前市场预期美联储今年稍晚升息。

英国央行表示，预期通胀将在两年内回到2.0%目标，符合先前在5月所做预估，尽管油价在度下跌，且英镑在过去三个月走强。

英国央行指出，其预估均根据金融市场上的押注，金融市场认为利率要到明年第二季才会开始上升。分析师多数预期会在2月首度升息。

该行称，强势英镑及低燃料成本将持续推低通胀，至少到明年中是如此。

英国央行月度政策会议记录显示，“部分委员”认为通胀涨势可能较央行预估更为强劲回升。

但整体会议记录论调及英国央行的季度经济预估都暗示，该行将重心放在英镑可能上涨让通胀受抑。这次是首次同时公布会议记录及经济预估。

英国央行称，中国股市动荡及希腊未化解的债务问题，让全球经济前景笼罩一层阴影。

英国央行同时指出，疲弱的英国生产力成长终于开始回升，在近几个月薪资成长意外强劲之后，生产力提升也有助于淡化通胀。

该行将英国今年整体经济成长预估由5月的2.5%提高至2.8%，但维持未来几年的成长预估大致不变。

委员麦卡弗蒂曾在2014年底曾和威尔投票支持升息，但少数人支持政策改变很少会迅速转变成多数看法。

英国央行总裁卡尼上月表示，唯有到年关前后才会特别着重于何时升息的决定。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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