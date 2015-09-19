英国央行下一步可能降息 而不是升息--首席经济学家霍尔丹

路透伦敦9月18日 - 英国央行(BOE)首席经济学家霍尔丹周五表示，由于通胀风险仍然很低，新兴经济体的危机损及全球增长，英国央行下一步可能不得不降息，而不是升息。

他在演讲中称，就业数据走软、制造业和建筑业产出的调查数据疲弱暗示，今年下半年英国经济增长放缓，通胀率可能不像预期中的上升。

他并称，新兴市场的麻烦可能拖累英国经济增长，这些经济体面临的阻力不大可能很快减弱。

他说，升息的理由“还不太充分。”“一旦我说的下行风险真的出现，央行下一步需要宽松货币政策，而不是收紧，以支持英国的增长并使通胀率恢复到目标水平。”

霍尔丹曾暗示，英国央行可能需要降息，以刺激经济增长。

他是英国央行官员中最直言不讳支持采取刺激政策的。

在英国央行本月的政策会议上，货币政策委员会以8-1的投票决定维持利率不变，只有麦卡弗蒂支持升息。

霍尔丹还称，各国央行需要考虑利率持续保持低位的风险，他们应当“有想象力的思考”解决方案，比如上调通胀率目标，或使购债成为政策工具中永久的一部分。(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)

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