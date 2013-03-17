英国央行总裁金恩认为央行任务无需大改

路透伦敦3月15日 - 英国财政大臣欧思邦将于几天后宣布年度预算，届时料表示希望改变英国央行以抗通胀为重的工作方式。而英国央行总裁金恩质疑是否有这个必要。

金恩周五对ITV News称：“我不确定是否需要大幅修改央行的这项任务。最重要的是恪守实现2%(通胀率)目标的承诺。”

欧思邦将于周三宣读年度预算计划，届时料将综合评述英国央行侧重抗击通胀的任务，或者可能直接对此作出修改。

由于推行财政撙节措施，欧思邦几乎没有修改税收或支出计划的余地，因此可能寻求扩大英国央行进一步放宽货币政策的空间，以帮助经济抵御衰退威胁。

金恩将于6月卸任，其继任者--现任加拿大央行总裁卡尼曾呼吁就英国央行角色展开辩论。

分析师称，一种可能的变动方式是将2%的通胀目标改为1-3%。

金恩表示，英国央行没有理由进行这样的改变：再加一项促进就业的目标。金恩参与了1990年代初期英国央行通胀挂钩目标机制的创建工作。

金恩长期以来一直表示，抗击通胀的目标并不会限制该央行支持经济增长。过去五年多数时间里，正是为了防止英国经济滑坡加深，英国央行容忍了高于2%的通胀水平。

而且英国央行在将利率降至0.5%的同时，还购买了3,750亿英镑英国公债，以刺激经济增长。

金恩对ITV称，鉴于经济形势依然脆弱，或将采取更多购债行动。

“我看到了复苏迹象，而且我认为有理由通过额外的资产购买行动来予以支持。”他称，“我认为在2013年期间，有理由假设我们将开始看到复苏。”

2月政策会议中，金恩是投票赞成增加购债举措的少数委员之一。英国央行3月会议决议再次反对扩大量化宽松规模，会议记录将于周三公布。(完)

(编译 程琳; 审校 王丽鑫)

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