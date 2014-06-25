焦点：英国央行总裁为提前升息预测降温

路透伦敦6月24日 - 对于外界揣测英国央行将于年底前升息，该央行总裁卡尼周二发言则略予降温，指称英国经济仍有许多闲置产能需加以消化。

他同时也表示，金融市场低估了经济面还存有多少的不确定性。

卡尼先前表明市场低估央行提前升息的可能性，而货币政策委员会(MPC)亦表同感，市场本月稍早认为该行可能在年底前升息。

但卡尼周二对国会发表谈话时表示，他当时的用意是鼓励市场更仔细观察强劲的经济数据，而非暗示会在某个特定时点调整利率。

“我们希望看到市场根据数据进行调整，就像我们的想法也会持续更新一样。而我们并未见到这点，”卡尼说，他还重申即便当升息的时刻到来，也会呈现渐进式。

卡尼称英国薪资增长未能如预期般回升，经济领域中的闲置产能可能要比预期更大，即便经济快速增长正迅速消化产能。受讲话影响，英镑 GBP= 下跌。

“从实际产出来看，经济表现略微改善，(而且)拥有比预期更强的动能，”卡尼称。“我们必须将这与经济本来有更多闲置产能的可能性权衡考虑。”

英镑短期利率期货短暂上扬后回落，但仍暗示央行很可能在年底前升息。

英国央行副总裁宾恩补充道，卡尼本月稍早的讲话并不打算为首次升息划出一个可能的日期，而是希望市场考虑更广泛的时间范畴。

“市场人士似乎对首度升息时间持有很高的确定性，这让我们都感到惊讶，”他称。

路透调查访问的分析师预计，利率将在明年第一季自0.5%的纪录低位上调。

RBC Capital Markets资深英国分析师Sam Hill认为，卡尼的言论近似是英国央行“将拆掉市场参与者自行车的稳定器。”

Hill称，“(卡尼)看来觉得有必要提醒市场...市场利率预期应比从前对数据的波动性更加敏感。”

资产价格缺乏波动性也困扰英国央行决策者，全球股市触及纪录高位，高风险的欧元区公债价格劲扬，尽管伊拉克和乌克兰存在巨大的地缘政治风险。

宾恩称，“我们认为，市场人士低估了不确定性的程度。一众资产的隐含波动性看来受到了异常的压制，低于危机前的平均水平。”他将于月底退休。

在最后一次给国会的年度报告中，宾恩还写道，过早撤出刺激举措将影响到正在复苏的生产力。

而会带来通胀压力的过晚退出则可以通过升息来“轻松解决”。

他称，“于是宁可过晚也不能过早退出。”(完)

(编译 龚芳/许娜/石冠兰 审校 王兴亚/杜明霞)

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