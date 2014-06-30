英国央行官员称市场升息预期是合理的（更新版）

（新增更多评论，并更正内文第六段：英国经济恢复状态的步调“不相符”，因译文有误，应更正为“并无不符”）

路透伦敦6月29日 - 英国央行副总裁宾恩周日对天空电视台(Sky TV)表示，市场预期英国在今年底明年初左右升息是“合理的”。

宾恩被问到金融市场预期的升息路径的问题。他于6月底卸任英国央行副总裁职务。

他表示，对利率将在明年初调升的预期是“合理的”，并认为市场的中长期预期看来也合理。

“市场预期利率将在未来三年升至2.5%。那整体来看，是个合理的判断，”宾恩接受访问时说。

英国央行维持利率在0.5%的纪录低点已超过五年时间。

上周，英国央行总裁卡尼表示，市场对利率将在三年内升至约2.5%的预期，与英国经济恢复状态的步调“并无不符”。

宾恩还被问及利率是否会最终重返5%左右的危机前水平。

他称，“我不想说利率将在10年内重返该水平，但我认为在非常长的期间内是有可能的...相关阻力将会减弱。”

宾恩还谈到，当利率真的开始上调时，该央行同时可能解除先前购买公债计画。在2009-2012年间，英国央行为保持借款利率低位并刺激经济从金融危机中复苏，采取了购买公债措施。

他表示，“我认为，在货币政策委员会开始上调利率，或者在此之后很短时间内，表示‘好了，我们不会对到期公债进行再投资’，将是很自然的事情。”他警告称，一旦该计划开始解除，需求可能“受限制”。

英国央行在2009-2012年间购买了3,750亿英镑公债，并将所持到期公债进行再投资，以维持这一购债水平。(完)

(编译 石冠兰 审校 张明钧)

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