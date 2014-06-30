英国央行官员称市场升息预期是合理的（更新版）

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
（新增更多评论，并更正内文第六段：英国经济恢复状态的步调“不相符”，因译文有误，应更正为“并无不符”）
路透伦敦6月29日 - 英国央行副总裁宾恩周日对天空电视台(Sky TV)表示，市场预期英国在今年底明年初左右升息是“合理的”。
宾恩被问到金融市场预期的升息路径的问题。他于6月底卸任英国央行副总裁职务。
他表示，对利率将在明年初调升的预期是“合理的”，并认为市场的中长期预期看来也合理。
“市场预期利率将在未来三年升至2.5%。那整体来看，是个合理的判断，”宾恩接受访问时说。
英国央行维持利率在0.5%的纪录低点已超过五年时间。
上周，英国央行总裁卡尼表示，市场对利率将在三年内升至约2.5%的预期，与英国经济恢复状态的步调“并无不符”。
宾恩还被问及利率是否会最终重返5%左右的危机前水平。
他称，“我不想说利率将在10年内重返该水平，但我认为在非常长的期间内是有可能的...相关阻力将会减弱。”
宾恩还谈到，当利率真的开始上调时，该央行同时可能解除先前购买公债计画。在2009-2012年间，英国央行为保持借款利率低位并刺激经济从金融危机中复苏，采取了购买公债措施。
他表示，“我认为，在货币政策委员会开始上调利率，或者在此之后很短时间内，表示‘好了，我们不会对到期公债进行再投资’，将是很自然的事情。”他警告称，一旦该计划开始解除，需求可能“受限制”。
英国央行在2009-2012年间购买了3,750亿英镑公债，并将所持到期公债进行再投资，以维持这一购债水平。(完)
(编译 石冠兰 审校 张明钧)
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