英国查尔斯王子将普京比作希特勒--报导

路透伦敦5月21日（记者 Michael Holden） - 英国《每日邮报》报导称，英国王储查尔斯王子将俄罗斯总统普京在乌克兰问题上的立场和德国纳粹领导人希特勒进行类比。

现年65岁的查尔斯王子在访问加拿大时对一位在二战期间逃离波兰的妇女称：“普京现在的所作所为和希特勒差不多。”

一位皇家消息人士称，查尔斯王子的评论是“善意的”，本没打算公开。不过他的这番言论引发英国媒体纷纷进行报导。

《每日邮报》指出，查尔斯王子与78岁的Marienne Ferguson在新斯科舍省哈利法克斯的一个博物馆进行谈话时作出上述评论，Ferguson的多位亲人在德国对犹太人的大屠杀中丧生，她目前在该博物馆担任义工。

“我带他参观完博物馆后，跟他谈起了我的家庭背景以及如何来到加拿大。”Ferguson对《每日邮报》说道。

“然后查尔斯王子说‘现在普京的所作所为和希特勒差不多’。我很吃惊他会这么说，因为我知道按道理他们（英国王室成员）不会说这些，但他的话听起来非常真诚。”

查尔斯王子办公室的发言人称，不会对他的私人谈话进行评论。

“我们希望强调，威尔士亲王不会在私人谈话期间试图发表公共政治声明。”该发言人说道。

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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