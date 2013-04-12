英国诸多商家限购婴儿奶粉 应对中国买家“扫货”

英国多家零售商限购婴儿奶粉，因中国游客和大买家扫货清空货架。英国零售商协会称，该国很多店铺规定每名顾客最多购买两罐奶粉，以抑制对中国的“未经正式批准的出口”。一名业内人士称，中国买家包括只购买几罐奶粉的游客与留学生，也包括购买大量奶粉出口至中国的大卖家。路透