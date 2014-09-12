英国表示将与中国签署价值近40亿美元的商业协议

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦9月12日 - 英国周五称，将与中国签署价值逾24亿英镑(合39亿美元)的商业合同；该国财政大臣欧思邦将在伦敦会见中国副总理马凯。
目前还不能马上知道未来交易的全部细节。但英国财政部表示，将包括价值10亿美元的中英合资企业，其与马来西亚一油港相关，以及一个价值2亿英镑，在中国开发养老院和职业培训学校的项目。
另外英国还将向2015至2017年期间最多2.5万名中国游客及旅游团队退还签证费用。
欧思邦会见马凯是中英经济金融年度对话的一部分，该对话去年是在北京举行的。
英国保守党领导的政府自2010年起一直努力增加对中国的出口，部分因为英国在欧洲大陆的许多主要出口市场的经济增长依然缓慢。
去年，中国是英国的第七大商品出口市场，出口额为124亿英镑，约占出口总额的4%。同期，英国从中国进口的商品总额为334亿英镑。
英国央行周四表示，已经向中国最大的银行中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)发放了批发银行执照，工行因此成为逾50年来首家在英国开立新分支的中资银行。
英国一直希望吸引中资银行及人民币离岸交易，巩固其作为全球主要外汇交易中心的地位。
3月，中国与英国签署了在伦敦建立人民币交易清算服务的协议。伦敦正与卢森堡、纽约、巴黎和法兰克福展开竞争，争夺西方最大人民币离岸交易中心的地位。
欧思邦还曾经表示，他希望看到伦敦与中国的证券交易所进行合作；并在6月宣布英国将为人民币计价交易提供担保。(完)
(编译 于春红/王兴亚；审校 白云)
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