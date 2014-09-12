英国表示将与中国签署价值近40亿美元的商业协议

路透伦敦9月12日 - 英国周五称，将与中国签署价值逾24亿英镑(合39亿美元)的商业合同；该国财政大臣欧思邦将在伦敦会见中国副总理马凯。

目前还不能马上知道未来交易的全部细节。但英国财政部表示，将包括价值10亿美元的中英合资企业，其与马来西亚一油港相关，以及一个价值2亿英镑，在中国开发养老院和职业培训学校的项目。

另外英国还将向2015至2017年期间最多2.5万名中国游客及旅游团队退还签证费用。

欧思邦会见马凯是中英经济金融年度对话的一部分，该对话去年是在北京举行的。

英国保守党领导的政府自2010年起一直努力增加对中国的出口，部分因为英国在欧洲大陆的许多主要出口市场的经济增长依然缓慢。

去年，中国是英国的第七大商品出口市场，出口额为124亿英镑，约占出口总额的4%。同期，英国从中国进口的商品总额为334亿英镑。

英国央行周四表示，已经向中国最大的银行中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)发放了批发银行执照，工行因此成为逾50年来首家在英国开立新分支的中资银行。

英国一直希望吸引中资银行及人民币离岸交易，巩固其作为全球主要外汇交易中心的地位。

3月，中国与英国签署了在伦敦建立人民币交易清算服务的协议。伦敦正与卢森堡、纽约、巴黎和法兰克福展开竞争，争夺西方最大人民币离岸交易中心的地位。

欧思邦还曾经表示，他希望看到伦敦与中国的证券交易所进行合作；并在6月宣布英国将为人民币计价交易提供担保。(完)

(编译 于春红/王兴亚；审校 白云)

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