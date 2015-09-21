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中国财经 | 2015年 9月 21日 星期一 15:20 BJT

马凯：英国支持人民币加入SDR篮子

路透北京9月21日 - 中国副总理马凯周一表示，英国支持人民币加入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)篮子。

马凯在结束与英国财政大臣奥斯本的会谈后向记者做出上述表述。奥斯本正在北京访问，他也出席了该记者会。

中国官员承诺实施金融改革，以提高人民币的可兑换性，力争让人民币纳入IMF的SDR篮子。(完)

(编译 汪红英；审校 王洋)

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