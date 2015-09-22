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中国财经 | 2015年 9月 22日 星期二 16:08 BJT

英国财政大臣称支持中国实现市场自由化

路透上海9月22日 - 英国财政大臣奥斯本周二在上海表示，在中国股市动荡后，中国当局仍承诺将实现市场自由化，所以应当得到支持。

奥斯本在上海证交所发表讲话时还表示，他希望看到英国和中国股市正式连接，从而使两国企业都能从在对方市场融资。(完)

(编译 刘秀红；审校 张荻)

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